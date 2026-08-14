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14 августа, 11:10

Шварц ответил на вопрос, не раздражает ли его отсутствие новичков в «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.

— Знаете, что «Динамо» этим летом осталось единственным клубом РПЛ без новичков? Вас не раздражает это промедление?

— Нет, потому что я знаю, какая работа ведется за кулисами. Но прекрасно понимаю такой вопрос со стороны человека, который этого не видит. Это нормально. Мы не хотим найти самое быстрое решение. Мы хотим найти лучшее решение. А иногда для этого требуется немного больше терпения. Конечно, как тренеру мне хотелось бы как можно раньше получить полностью сформированный состав. Это абсолютно логично: тогда можешь полноценно начинать работу, у тебя больше вариантов, больше качества, еще выше конкуренция. Но реальность такова, что во многих клубах все происходит именно так, как мы видим сейчас, это непростой процесс.

А пока наше лучшее усиление — каждая следующая тренировка. Именно она помогает нам становиться лучше.

— Правда, что вы сами решили сначала оценить имеющихся футболистов, а уже потом определяться с приобретениями?

— Конечно, сначала разумно получить общее представление о команде. Но при этом мы сразу понимали, на каких позициях в любом случае будем внимательно следить за рынком. Это не так, что только спустя четыре-пять недель вдруг решили: «Все, теперь поняли, кого именно нужно искать».

Мы с самого начала очень подробно занимались вопросами состава, потому что иначе невозможно полноценно вести переговоры и обсуждать варианты. Так мы обо всем и договаривались. И сейчас действуем в соответствии с этим планом.

Перед сезоном-2026/27 из «Динамо» ушли защитник Иван Лепский, полузащитники Егор Назаренко, Егор Смелов, нападающие Муми Нгамале, Эль-Мехди Маухуб и Денис Боков.

Сандро Шварц.«Такая же критика была шесть лет назад. А потом мы вышли в финал Кубка». Первое интервью Шварца после возвращения

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ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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Шварц назвал позицию, на которую «Динамо» ищет новичка
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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