Семин считает, что «Динамо» даст бой «Зениту»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

«Чемпион страны всегда фаворит. Поэтому в этом матче им является «Зенит». Но, я думаю, «Динамо» даст бой. Мне кажется, они набирают кондиции. Думаю, что последняя победа создала положительный психологический момент перед игрой с «Зенитом». Это будет интересный матч при полном стадионе», — сказал Семин «СЭ».

Игра пойдет в Санкт-Петербурге 16 августа. Начало — в 14:30.