«Оренбург» — «Локомотив»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Оренбург» и «Локомотив» сыграют в 4-м туре чемпионата России в пятницу, 14 августа. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Оренбург» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

14 августа, 17:00. Газовик (Оренбург)

В 3-м туре РПЛ «Оренбург» сыграл вничью с «Рубином» — 1:1, «Локомотив» сыграл вничью с «Акроном» — 0:0.

После 3 туров чемпионата России оренбуржцы с 4 очками идут на 7-й строчке в турнирной таблице, железнодорожники набрали 2 очка и занимают 12-е место.

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