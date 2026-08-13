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13 августа, 21:30

FONBET Кубок России, результаты 2-го раунда Пути регионов: «Спартак» Нальчик победил «Аланию» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России

Игры прошли 11-13 августа. «Динамо» СПб во вторник победило ФК «10» (2:1), в среду «Фанком Броук Бойз» уступили кировскому «Динамо» (0:2), 2DROTS обыграли «Шумбрат» (1:1, пенальти 5:4).

В четверг «Спартак» из Нальчика победил «Аланию» (3:3, пенальти 4:2), а вологодское «Динамо» — «Тверь» (2:0).

Кубок России
Путь регионов. 2-й раунд
11 августа, вторник

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
11 августа, 17:00. МСА Петровский (Санкт-Петербург)
Динамо СПб
2:1
ФК 10
FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
11 августа, 18:30. Труд (Обнинск)
Квант
0:2
Рязань
FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
11 августа, 19:30. Нарт (Черкесск)
Нарт Ч
1:2
Динамо Ставрополь

12 августа, среда

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 13:00. Арсенал (Тула)
Авангард К
1:1
Кристалл-МЭЗТ

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 13:30. Локомотив (Нижний Новгород)
Волна
2:1
Тюмень

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 14:00. Динамо (Барнаул)
Динамо Брл
0:0
Динамо Вл

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 14:00. Нова Арена (Санкт-Петербург)
Звезда СПб
1:2
Луки-Энергия
FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 15:00. Темп (Томск)
КДВ
2:2
Сибирь

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 16:00. Центральный им. Р. Аушева (Назрань)
Ангушт
0:0
Дружба
FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 16:00. МУ СК Красная Звезда (Омск)
Иртыш
1:1
Сатурн

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 16:00. ()
Красное Знамя СиндЕкат
2:0
Динамо Бр

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 17:00. ()
Фанком Броук Бойз
0:2
Динамо Кир

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 17:00. Звезда (Пермь)
Амкар-Пермь
2:0
Победа

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 17:00. Орбита (Калуга)
Калуга
5:0
Кристалл

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 17:00. Старт (Саранск)
Шумбрат
1:1
2DROTS

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 18:00. им. А.И. Колосова (Астрахань)
Астрахань
1:1
Машук-КМВ
FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 18:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
3:1
Ильпар

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 18:00. Купол (Ижевск)
Ижевск
1:2
Торпедо Мс

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 18:00. Янтарь (Москва)
Строгино
0:3
Торпедо Вл

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 18:00. им. Виктора Лосева (Муром)
Муром
0:0
Металлург Лп
FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 19:00. Химик (Дзержинск)
Химик Дз
2:3
Носта

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 19:00. ()
Тосно
0:0
Череповец
FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 19:00. Спартак (Тамбов)
Спартак Тм
1:1
СКА

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 19:30. Центральный (Астрахань)
Волгарь
2:0
Победа

13 августа, четверг

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
13 августа, 17:00. Спартак (Нальчик)
Спартак Нч
3:3
Алания
FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
13 августа, 19:30. Динамо (Вологда)
Динамо Вг
2:0
Тверь

Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
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