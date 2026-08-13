FONBET Кубок России, результаты 2-го раунда Пути регионов: «Спартак» Нальчик победил «Аланию» и другие матчи
Матчи 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России
Игры прошли 11-13 августа. «Динамо» СПб во вторник победило ФК «10» (2:1), в среду «Фанком Броук Бойз» уступили кировскому «Динамо» (0:2), 2DROTS обыграли «Шумбрат» (1:1, пенальти 5:4).
В четверг «Спартак» из Нальчика победил «Аланию» (3:3, пенальти 4:2), а вологодское «Динамо» — «Тверь» (2:0).
Кубок России
Путь регионов. 2-й раунд
11 августа, вторник
12 августа, среда
13 августа, четверг
Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
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