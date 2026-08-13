FONBET Кубок России, результаты 2-го раунда Пути регионов: «Спартак» Нальчик победил «Аланию» и другие матчи

Матчи 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России

Игры прошли 11-13 августа. «Динамо» СПб во вторник победило ФК «10» (2:1), в среду «Фанком Броук Бойз» уступили кировскому «Динамо» (0:2), 2DROTS обыграли «Шумбрат» (1:1, пенальти 5:4).

В четверг «Спартак» из Нальчика победил «Аланию» (3:3, пенальти 4:2), а вологодское «Динамо» — «Тверь» (2:0).

Кубок России

Путь регионов. 2-й раунд

11 августа, вторник

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

11 августа, 17:00. МСА Петровский (Санкт-Петербург)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

11 августа, 18:30. Труд (Обнинск)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

11 августа, 19:30. Нарт (Черкесск)

12 августа, среда

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 13:00. Арсенал (Тула)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 13:30. Локомотив (Нижний Новгород)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 14:00. Динамо (Барнаул)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 14:00. Нова Арена (Санкт-Петербург)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 15:00. Темп (Томск)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 16:00. Центральный им. Р. Аушева (Назрань)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 16:00. МУ СК Красная Звезда (Омск)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 16:00. ()

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 17:00. ()

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 17:00. Звезда (Пермь)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 17:00. Орбита (Калуга)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 17:00. Старт (Саранск)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 18:00. им. А.И. Колосова (Астрахань)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 18:00. Локомотив (Саратов)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 18:00. Купол (Ижевск)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 18:00. Янтарь (Москва)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 18:00. им. Виктора Лосева (Муром)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 19:00. Химик (Дзержинск)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 19:00. ()

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 19:00. Спартак (Тамбов)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 19:30. Центральный (Астрахань)

13 августа, четверг

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

13 августа, 17:00. Спартак (Нальчик)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

13 августа, 19:30. Динамо (Вологда)

Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //

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