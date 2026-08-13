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13 августа, 18:12

РПЛ сделала заявление после инцидента с журналистом после матча «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент

РПЛ начала разбирательство по факту инцидента с журналистом после матча «Локомотива» и «Акрона» в 3-м туре РПЛ. Соответствующие службы лиги участвуют в выяснении обстоятельств произошедшего.

Матч прошел 8 августа на «РЖД-Арене» и завершился вничью — 0:0. Инцидент с представителем СМИ произошел после окончания игры за пределами стадиона.

«Российская премьер-лига с обеспокоенностью восприняла информацию об инциденте с журналистом редакции сайта «Матч ТВ», произошедшем 8 августа 2026 года у «РЖД-Арены». Инцидент произошел после завершения матча и в отсутствие на территории арены официальных представителей клубов и лиги, но мы не можем оставить его без внимания. Соответствующие службы РПЛ участвуют в разбирательстве инцидента», — приводит ТАСС заявление пресс-службы лиги.

В РПЛ также подчеркнули, что обеспечение безопасности и поведение на стадионах и прилегающих территориях должны соответствовать законодательству и этическим нормам, а конфликтные ситуации необходимо разрешать без насилия.

Ранее журналист Иван Карпов заявил, что сотрудники службы безопасности потребовали покинуть территорию стадиона в 21.30 по московскому времени, хотя, согласно регламенту, работа представителей СМИ могла продолжаться до 22.00. По словам Карпова, после того как он начал снимать происходящее на камеру, к нему применили силу.

«Локомотив» и «Матч ТВ» сообщили о проведении служебной проверки по факту информации о физическом воздействии на журналиста.

Стадион &laquo;РЖД Арена&raquo;.«Изверги поставили человека на колени». Журналиста избили рядом с «РЖД-Ареной» после матча «Локомотива»

Источник: ТАСС
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РПЛ
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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В «Локомотиве» прокомментировали физическое воздействие на журналиста после матча с «Акроном»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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