РПЛ сделала заявление после инцидента с журналистом после матча «Локомотива»

РПЛ начала разбирательство по факту инцидента с журналистом после матча «Локомотива» и «Акрона» в 3-м туре РПЛ. Соответствующие службы лиги участвуют в выяснении обстоятельств произошедшего.

Матч прошел 8 августа на «РЖД-Арене» и завершился вничью — 0:0. Инцидент с представителем СМИ произошел после окончания игры за пределами стадиона.

«Российская премьер-лига с обеспокоенностью восприняла информацию об инциденте с журналистом редакции сайта «Матч ТВ», произошедшем 8 августа 2026 года у «РЖД-Арены». Инцидент произошел после завершения матча и в отсутствие на территории арены официальных представителей клубов и лиги, но мы не можем оставить его без внимания. Соответствующие службы РПЛ участвуют в разбирательстве инцидента», — приводит ТАСС заявление пресс-службы лиги.

В РПЛ также подчеркнули, что обеспечение безопасности и поведение на стадионах и прилегающих территориях должны соответствовать законодательству и этическим нормам, а конфликтные ситуации необходимо разрешать без насилия.

Ранее журналист Иван Карпов заявил, что сотрудники службы безопасности потребовали покинуть территорию стадиона в 21.30 по московскому времени, хотя, согласно регламенту, работа представителей СМИ могла продолжаться до 22.00. По словам Карпова, после того как он начал снимать происходящее на камеру, к нему применили силу.

«Локомотив» и «Матч ТВ» сообщили о проведении служебной проверки по факту информации о физическом воздействии на журналиста.