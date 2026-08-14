Шварц ответил, заслуживает ли Фомин критики

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» прокомментировал критику в адрес капитана команды полузащитника Даниила Фомина.

— Капитану Фомину достается немало критики. Заслуженно?

— Когда работаешь в таком большом клубе, критика — часть профессии для всех нас. Если дела идут хорошо, возникает противоположная крайность — восторги, чрезмерная похвала. Поэтому очень важно сохранять баланс и оставаться собой. Футболисту необходимо верить в себя. Нам, тренерскому штабу, нужно оставаться верными себе, клубу — своим принципам. Нужна фундаментальная вера в собственную работу. У нас она есть, и у Фомы тоже. У него бывают очень хорошие эпизоды, в том числе с мячом. Конечно, бывают ситуации, когда мы индивидуально разбираем какие-то детали: например, говорим, что при владении можно было лучше расположиться. Но в основном все наши нынешние вопросы не персональные, а командные.

Гораздо хуже было бы, если бы у нас существовали серьезные индивидуальные проблемы, связанные с отношением к делу, настроем и тому подобным. Вот тогда действительно было бы о чем беспокоиться. Но я каждый день вижу настрой и работу коллектива, в этом отношении могу сказать только хорошее.

— За эти четыре года Фомин как футболист изменился?

— Мне кажется, его игровой профиль остался похожим. Он очень умный футболист, хорошо понимает многие ситуации на поле, способен выполнять большой объем беговой работы. Что касается скорости, то и четыре года назад нельзя было сказать, что Фома исключительно быстрый игрок. Но у него есть другие качества, которые очень важны для команды.

Если честно, все эти темы, о которых мы сейчас говорим, существовали и шесть лет назад. Помню, после первых двух-трех игр меня спрашивали: способна ли эта команда вообще играть интенсивно все 95 минут? Вопросы постоянно повторяются, и это нормально. Хорошо, что футбол обсуждают и о нем пишут. Для нас главное — не позволять этим разговорам слишком сильно на нас влиять. Что касается Фомина, то за эти годы он вырос как личность и стал лучше как футболист. А те вещи, которые нам нужно исправить на старте сезона, не связаны с каким-то одним игроком. Это совершенно точно командный вопрос.

Фомину 29 лет. Он играет за «Динамо» с августа 2020 года. В сезоне-2025/26 в 38 матчах он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. В сезоне-2026/27 в 4 матчах у него пока не было результативных действий.