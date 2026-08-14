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14 августа, 09:50

Шварц ответил, заслуживает ли Фомин критики

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» прокомментировал критику в адрес капитана команды полузащитника Даниила Фомина.

— Капитану Фомину достается немало критики. Заслуженно?

— Когда работаешь в таком большом клубе, критика — часть профессии для всех нас. Если дела идут хорошо, возникает противоположная крайность — восторги, чрезмерная похвала. Поэтому очень важно сохранять баланс и оставаться собой. Футболисту необходимо верить в себя. Нам, тренерскому штабу, нужно оставаться верными себе, клубу — своим принципам. Нужна фундаментальная вера в собственную работу. У нас она есть, и у Фомы тоже. У него бывают очень хорошие эпизоды, в том числе с мячом. Конечно, бывают ситуации, когда мы индивидуально разбираем какие-то детали: например, говорим, что при владении можно было лучше расположиться. Но в основном все наши нынешние вопросы не персональные, а командные.

Гораздо хуже было бы, если бы у нас существовали серьезные индивидуальные проблемы, связанные с отношением к делу, настроем и тому подобным. Вот тогда действительно было бы о чем беспокоиться. Но я каждый день вижу настрой и работу коллектива, в этом отношении могу сказать только хорошее.

— За эти четыре года Фомин как футболист изменился?

— Мне кажется, его игровой профиль остался похожим. Он очень умный футболист, хорошо понимает многие ситуации на поле, способен выполнять большой объем беговой работы. Что касается скорости, то и четыре года назад нельзя было сказать, что Фома исключительно быстрый игрок. Но у него есть другие качества, которые очень важны для команды.

Если честно, все эти темы, о которых мы сейчас говорим, существовали и шесть лет назад. Помню, после первых двух-трех игр меня спрашивали: способна ли эта команда вообще играть интенсивно все 95 минут? Вопросы постоянно повторяются, и это нормально. Хорошо, что футбол обсуждают и о нем пишут. Для нас главное — не позволять этим разговорам слишком сильно на нас влиять. Что касается Фомина, то за эти годы он вырос как личность и стал лучше как футболист. А те вещи, которые нам нужно исправить на старте сезона, не связаны с каким-то одним игроком. Это совершенно точно командный вопрос.

Фомину 29 лет. Он играет за «Динамо» с августа 2020 года. В сезоне-2025/26 в 38 матчах он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. В сезоне-2026/27 в 4 матчах у него пока не было результативных действий.

Сандро Шварц.«Такая же критика была шесть лет назад. А потом мы вышли в финал Кубка». Первое интервью Шварца после возвращения

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Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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Шварц рассказал, подходит ли состав «Динамо» для интенсивного футбола
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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