Шварц ответил, заслуживает ли Фомин критики
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» прокомментировал критику в адрес капитана команды полузащитника Даниила Фомина.
— Капитану Фомину достается немало критики. Заслуженно?
— Когда работаешь в таком большом клубе, критика — часть профессии для всех нас. Если дела идут хорошо, возникает противоположная крайность — восторги, чрезмерная похвала. Поэтому очень важно сохранять баланс и оставаться собой. Футболисту необходимо верить в себя. Нам, тренерскому штабу, нужно оставаться верными себе, клубу — своим принципам. Нужна фундаментальная вера в собственную работу. У нас она есть, и у Фомы тоже. У него бывают очень хорошие эпизоды, в том числе с мячом. Конечно, бывают ситуации, когда мы индивидуально разбираем какие-то детали: например, говорим, что при владении можно было лучше расположиться. Но в основном все наши нынешние вопросы не персональные, а командные.
Гораздо хуже было бы, если бы у нас существовали серьезные индивидуальные проблемы, связанные с отношением к делу, настроем и тому подобным. Вот тогда действительно было бы о чем беспокоиться. Но я каждый день вижу настрой и работу коллектива, в этом отношении могу сказать только хорошее.
— За эти четыре года Фомин как футболист изменился?
— Мне кажется, его игровой профиль остался похожим. Он очень умный футболист, хорошо понимает многие ситуации на поле, способен выполнять большой объем беговой работы. Что касается скорости, то и четыре года назад нельзя было сказать, что Фома исключительно быстрый игрок. Но у него есть другие качества, которые очень важны для команды.
Если честно, все эти темы, о которых мы сейчас говорим, существовали и шесть лет назад. Помню, после первых двух-трех игр меня спрашивали: способна ли эта команда вообще играть интенсивно все 95 минут? Вопросы постоянно повторяются, и это нормально. Хорошо, что футбол обсуждают и о нем пишут. Для нас главное — не позволять этим разговорам слишком сильно на нас влиять. Что касается Фомина, то за эти годы он вырос как личность и стал лучше как футболист. А те вещи, которые нам нужно исправить на старте сезона, не связаны с каким-то одним игроком. Это совершенно точно командный вопрос.
Фомину 29 лет. Он играет за «Динамо» с августа 2020 года. В сезоне-2025/26 в 38 матчах он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. В сезоне-2026/27 в 4 матчах у него пока не было результативных действий.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
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2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
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3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
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4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
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5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
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6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
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16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|4
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
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Артур Гарибян
Родина
|2
|П
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0