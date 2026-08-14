Шварц назвал позицию, на которую «Динамо» ищет новичка

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» прокомментировал нехватку игроков на флангах атаки.

— Нгамале и Маухуб ушли. Очевидно, что команде теперь не хватает фланговых атакующих игроков?

— Если исходить из того, что оба ушли, а на их место пока никто не пришел, то да, конечно. При этом Окишор очень хорошо проявляет себя на фланге, хотя изначально он «восьмерка» или «десятка». Но, скажем так, позиция флангового атакующего игрока совершенно точно есть в нашем списке.

32-летний камерунец Муми Нгамале играл за московскую команду с 2022-2026 годах, 23-летний марокканец Эль-Мехди Маухуб — с 2024 года. Перед сезоном-2026/27 его отдали в аренду в «Дубай Юнайтед».