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14 августа, 12:30

Шварц — о приезде семьи: «Дети безумно счастливы, что снова едут в Москву»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» рассказал о реакции своих родственников на возвращение в Москву.

— Перед товарищеским матчем с ЦСКА вы признавались, что очень счастливы вернуться в Москву. Это ощущение сохранилось?

— Конечно. Правда, когда уже начинается сезон, весь ежедневный фокус, вся энергия направлены на работу. А особенное чувство счастья приходит после побед. Но в целом все только подтверждается. Люди здесь, атмосфера — работать в «Динамо» мне по-прежнему доставляет огромное удовольствие.

— Уже полностью обустроились? Семья приехала?

— Завтра (разговор состоялся в среду. — Прим. «СЭ») семья будет здесь, и все невероятно этому рады. Как я сказал в самом начале интервью, когда мы рассказали детям, что возвращаемся сюда, они были просто безумно счастливы, что снова поедут в Москву. Дочери Фриде сейчас 11 лет, сыну Карло — 9. Мы не виделись два месяца. Конечно, теперь все очень ждем момента, когда снова будем вместе.

47-летний немец Шварц работает в «Динамо» с 1 июля 2026 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. Ранее он уже тренировал эту московскую команду — в 2020-2022 годах.

Сандро Шварц.«Такая же критика была шесть лет назад. А потом мы вышли в финал Кубка». Первое интервью Шварца после возвращения

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ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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