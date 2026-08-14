Шварц — о приезде семьи: «Дети безумно счастливы, что снова едут в Москву»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» рассказал о реакции своих родственников на возвращение в Москву.

— Перед товарищеским матчем с ЦСКА вы признавались, что очень счастливы вернуться в Москву. Это ощущение сохранилось?

— Конечно. Правда, когда уже начинается сезон, весь ежедневный фокус, вся энергия направлены на работу. А особенное чувство счастья приходит после побед. Но в целом все только подтверждается. Люди здесь, атмосфера — работать в «Динамо» мне по-прежнему доставляет огромное удовольствие.

— Уже полностью обустроились? Семья приехала?

— Завтра (разговор состоялся в среду. — Прим. «СЭ») семья будет здесь, и все невероятно этому рады. Как я сказал в самом начале интервью, когда мы рассказали детям, что возвращаемся сюда, они были просто безумно счастливы, что снова поедут в Москву. Дочери Фриде сейчас 11 лет, сыну Карло — 9. Мы не виделись два месяца. Конечно, теперь все очень ждем момента, когда снова будем вместе.

47-летний немец Шварц работает в «Динамо» с 1 июля 2026 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. Ранее он уже тренировал эту московскую команду — в 2020-2022 годах.