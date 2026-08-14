Шварц — о встрече с консультативным советом: «Благодарен Степашину за этот разговор»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» рассказал о том, как прошла встреча с членами консультативного совета клуба.

— Сергей Степашин рассказывал, что вы встречались с консультативным советом клуба. Как прошло это мероприятие?

— Великолепно. Просто великолепно. Я благодарен Степашину за этот разговор. Это было после матча с «Крыльями Советов», который закончился 0:0. Понятно, что после такой игры мое настроение было не самым лучшим — всегда хочется выигрывать. Но сама возможность оказаться там, поговорить с серьезными людьми о клубе, о нашей ситуации, о том, куда хотим прийти, — это было очень здорово. Причем разговор был совершенно открытым. Без пустых слов, без бла-бла-бла, без попыток найти оправдания. Господин Степашин тоже очень прямо изложил свою позицию.

Понятно, что у всех нас высокие требования. У всех большие ожидания — это абсолютно нормально. Так и должно быть в таком большом, живом клубе. Но одновременно я почувствовал, что мы все вместе способны реалистично оценивать ситуацию.

«Динамо» (4 очка после 3 матчей) занимает 9-е место в таблице РПЛ. У команды 1 победа, 1 ничья и 1 поражение.