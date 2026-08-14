Шварц похвалил работу динамовской школы: «Академия клуба работает прекрасно»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» прокомментировал работу специалистов клубной академии.

— Во время первого периода в «Динамо» при вас заиграли Тюкавин и Захарян. Есть ли похожий потенциал у 18-летнего Тимофея Маринкина?

— Сравнивать их сложно. Но где бы мы ни работали: в «Майнце», Берлине, здесь, в «Ред Булл» в Нью-Йорке, — у нашего тренерского штаба всегда есть один принцип: если воспитанники академии заслуживают шанса своей игрой и поведением, мы обязаны их развивать, поддерживать и давать им возможность расти. Сравнивать Тюку с Маринкиным не очень логично хотя бы потому, что они играют на разных позициях. При этом могу сказать одну вещь. У всех этих молодых ребят, независимо от непосредственно футбольных качеств, есть одна важная черта — вера в себя, внутренняя убежденность в своих силах. Для молодого футболиста очень важно понимать, какие качества у тебя есть. У Маринкина это точно присутствует. У Вити Окишора — тоже. У них есть эти личностные качества, а все остальное приходит с игровыми и тренировочными минутами.

Но убежденность уже должна быть внутри тебя. И здесь прежде всего нужно отметить прекрасную работу академии. Потому что в итоге похвалу часто получаю я как главный тренер — молодые игроки же выходят при нас, а мы достаточно смелы, чтобы их выпускать. Но до этого проделывается огромная работа в академии клуба. Поэтому я отношусь к ее работникам с огромным уважением.

Полузащитник Маринкин играет за основную команду «Динамо» с января 2026 года. В сезоне-2026/27 в 3 матчах у него 1 гол. В сезоне-2025/26 в 14 матчах он отметился 1 результативной передачей.