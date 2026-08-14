Шварц похвалил работу динамовской школы: «Академия клуба работает прекрасно»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» прокомментировал работу специалистов клубной академии.
— Во время первого периода в «Динамо» при вас заиграли Тюкавин и Захарян. Есть ли похожий потенциал у 18-летнего Тимофея Маринкина?
— Сравнивать их сложно. Но где бы мы ни работали: в «Майнце», Берлине, здесь, в «Ред Булл» в Нью-Йорке, — у нашего тренерского штаба всегда есть один принцип: если воспитанники академии заслуживают шанса своей игрой и поведением, мы обязаны их развивать, поддерживать и давать им возможность расти. Сравнивать Тюку с Маринкиным не очень логично хотя бы потому, что они играют на разных позициях. При этом могу сказать одну вещь. У всех этих молодых ребят, независимо от непосредственно футбольных качеств, есть одна важная черта — вера в себя, внутренняя убежденность в своих силах. Для молодого футболиста очень важно понимать, какие качества у тебя есть. У Маринкина это точно присутствует. У Вити Окишора — тоже. У них есть эти личностные качества, а все остальное приходит с игровыми и тренировочными минутами.
Но убежденность уже должна быть внутри тебя. И здесь прежде всего нужно отметить прекрасную работу академии. Потому что в итоге похвалу часто получаю я как главный тренер — молодые игроки же выходят при нас, а мы достаточно смелы, чтобы их выпускать. Но до этого проделывается огромная работа в академии клуба. Поэтому я отношусь к ее работникам с огромным уважением.
Полузащитник Маринкин играет за основную команду «Динамо» с января 2026 года. В сезоне-2026/27 в 3 матчах у него 1 гол. В сезоне-2025/26 в 14 матчах он отметился 1 результативной передачей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0