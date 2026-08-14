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14 августа, 09:10

Шварц объяснил, в чем главные проблемы «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» рассказал, чего не хватает команде на старте сезона-2026/27 в РПЛ.

— Что в первую очередь помешало «Динамо» стартовать лучше — физика, психология, понимание тактики?

— На мой взгляд, тренеру всегда полезно анализировать игру сразу с нескольких сторон. Здесь нет какого-то одного элемента. Если говорить, например, о физической готовности, то понятно: та интенсивность, которую мы хотим видеть и которая необходима для нашего футбола, не появляется автоматически после пяти недель предсезонной подготовки. Не бывает такого, что щелкнул пальцами — и команда уже в каждом матче действует на максимальном физическом уровне.

Но сейчас мы уже на той стадии, когда видим небольшие шаги вперед. Возьмем последнюю игру с махачкалинским «Динамо»: впервые наши физические показатели во втором тайме оказались лучше, чем в первом. Если разбирать отдельные компоненты, то по общему объему беговой работы мы уже на очень приличном уровне. А вот по метрам на спринтах, общей спринтерской дистанции, количеству интенсивных рывков нам еще есть куда прибавлять. С матчами, игровым ритмом, нашим тренировочным процессом это обязательно придет. Но совершенно ясно, что мы хотим улучшаться и в этом аспекте.

Есть и ментальная составляющая. Это очень важный момент, который мы сами чувствуем. На сборах команда играла с определенной свободой, без давления. Если брать вместе с предсезонкой, мы провели десять матчей и проиграли только два. Но перенести эту свободу непосредственно в сезон нам пока не удалось.

И здесь мы подходим к нашим игровым принципам, к тактике. При том доминировании, которое у нас есть с точки зрения владения и контроля мяча, нужно чаще использовать пространство за спинами соперника, создавать больше моментов. Это комплексная тема. Вообще, самое сложное в футболе — то, что происходит на последних 20-25 метрах, в штрафной соперника и рядом с ней.

Все эти компоненты и привели к тому, что в матчах, где мы потеряли очки, нам немного не хватало остроты и целеустремленности в атаке.

«Динамо» (4 очка после 3 матчей) занимает 9-е место в таблице РПЛ. У команды 1 победа, 1 ничья и 1 поражение.

Сандро Шварц.«Такая же критика была шесть лет назад. А потом мы вышли в финал Кубка». Первое интервью Шварца после возвращения

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Сандро Шварц
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РПЛ сезона-2026/2027: расписание матчей и трансляций 4-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
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Краснодар

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Артур Гарибян

Родина

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П
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Виктор Окишор

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Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
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Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
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Оренбург

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