Шварц объяснил, в чем главные проблемы «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» рассказал, чего не хватает команде на старте сезона-2026/27 в РПЛ.
— Что в первую очередь помешало «Динамо» стартовать лучше — физика, психология, понимание тактики?
— На мой взгляд, тренеру всегда полезно анализировать игру сразу с нескольких сторон. Здесь нет какого-то одного элемента. Если говорить, например, о физической готовности, то понятно: та интенсивность, которую мы хотим видеть и которая необходима для нашего футбола, не появляется автоматически после пяти недель предсезонной подготовки. Не бывает такого, что щелкнул пальцами — и команда уже в каждом матче действует на максимальном физическом уровне.
Но сейчас мы уже на той стадии, когда видим небольшие шаги вперед. Возьмем последнюю игру с махачкалинским «Динамо»: впервые наши физические показатели во втором тайме оказались лучше, чем в первом. Если разбирать отдельные компоненты, то по общему объему беговой работы мы уже на очень приличном уровне. А вот по метрам на спринтах, общей спринтерской дистанции, количеству интенсивных рывков нам еще есть куда прибавлять. С матчами, игровым ритмом, нашим тренировочным процессом это обязательно придет. Но совершенно ясно, что мы хотим улучшаться и в этом аспекте.
Есть и ментальная составляющая. Это очень важный момент, который мы сами чувствуем. На сборах команда играла с определенной свободой, без давления. Если брать вместе с предсезонкой, мы провели десять матчей и проиграли только два. Но перенести эту свободу непосредственно в сезон нам пока не удалось.
И здесь мы подходим к нашим игровым принципам, к тактике. При том доминировании, которое у нас есть с точки зрения владения и контроля мяча, нужно чаще использовать пространство за спинами соперника, создавать больше моментов. Это комплексная тема. Вообще, самое сложное в футболе — то, что происходит на последних 20-25 метрах, в штрафной соперника и рядом с ней.
Все эти компоненты и привели к тому, что в матчах, где мы потеряли очки, нам немного не хватало остроты и целеустремленности в атаке.
«Динамо» (4 очка после 3 матчей) занимает 9-е место в таблице РПЛ. У команды 1 победа, 1 ничья и 1 поражение.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0