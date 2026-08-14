Шварц объяснил, в чем главные проблемы «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» рассказал, чего не хватает команде на старте сезона-2026/27 в РПЛ.

— Что в первую очередь помешало «Динамо» стартовать лучше — физика, психология, понимание тактики?

— На мой взгляд, тренеру всегда полезно анализировать игру сразу с нескольких сторон. Здесь нет какого-то одного элемента. Если говорить, например, о физической готовности, то понятно: та интенсивность, которую мы хотим видеть и которая необходима для нашего футбола, не появляется автоматически после пяти недель предсезонной подготовки. Не бывает такого, что щелкнул пальцами — и команда уже в каждом матче действует на максимальном физическом уровне.

Но сейчас мы уже на той стадии, когда видим небольшие шаги вперед. Возьмем последнюю игру с махачкалинским «Динамо»: впервые наши физические показатели во втором тайме оказались лучше, чем в первом. Если разбирать отдельные компоненты, то по общему объему беговой работы мы уже на очень приличном уровне. А вот по метрам на спринтах, общей спринтерской дистанции, количеству интенсивных рывков нам еще есть куда прибавлять. С матчами, игровым ритмом, нашим тренировочным процессом это обязательно придет. Но совершенно ясно, что мы хотим улучшаться и в этом аспекте.

Есть и ментальная составляющая. Это очень важный момент, который мы сами чувствуем. На сборах команда играла с определенной свободой, без давления. Если брать вместе с предсезонкой, мы провели десять матчей и проиграли только два. Но перенести эту свободу непосредственно в сезон нам пока не удалось.

И здесь мы подходим к нашим игровым принципам, к тактике. При том доминировании, которое у нас есть с точки зрения владения и контроля мяча, нужно чаще использовать пространство за спинами соперника, создавать больше моментов. Это комплексная тема. Вообще, самое сложное в футболе — то, что происходит на последних 20-25 метрах, в штрафной соперника и рядом с ней.

Все эти компоненты и привели к тому, что в матчах, где мы потеряли очки, нам немного не хватало остроты и целеустремленности в атаке.

«Динамо» (4 очка после 3 матчей) занимает 9-е место в таблице РПЛ. У команды 1 победа, 1 ничья и 1 поражение.