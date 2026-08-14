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14 августа, 13:30

Шварц — о матче с «Зенитом»: «Не собираемся выходить в Питере в роли какого-то андердога»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от гостевого матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом».

— Впереди матч с «Зенитом». Наконец-то вам не придется играть первым номером, взламывать плотную оборону?

— Да, конечно, характер игры наверняка будет другим. Это большой матч против очень сильной команды и очень хорошего тренера. Думаю, не скажу ничего нового: чтобы добиться результата против таких соперников, необходимо показать свой максимум. Именно таким будет наше требование к самим себе — сыграть на своем топ-уровне.

— «Родина» в прошлом туре сенсационно обыграла «Зенит». Не расстроились, что теперь петербуржцы будут особенно злыми?

— Нет-нет. Конечно, результат оказался неожиданным. Перед туром такого никто не ждал. Но для нас результат предыдущего матча соперника ничего не меняет. Мы всегда готовимся к его максимально сильной версии. Поэтому будем исходить из того, что «Зенит» покажет свою лучшую игру. И, соответственно, нам самим тоже потребуется очень многое.

— В чем шанс «Динамо» в этом матче?

— Прежде всего нужно очень дисциплинированно и активно защищаться. Но одновременно, когда мяч будет у нас, необходимо сохранять уверенность в своих силах, искать возможности и использовать пространство, которое наверняка появится. И, конечно, потребуется эффективность. Только за счет обороны выиграть такой матч не получится. Хорошая защита — фундамент. Но помимо нее нужно эффективно распоряжаться мячом и использовать свои голевые моменты. Понятно, что будем играть на победу. Мы не собираемся выходить на поле в роли какого-то андердога, хотим действовать уверенно.

«Зенит» примет «Динамо» 16 августа. Игра начнется в 14.30 по московскому времени.

Сандро Шварц.«Такая же критика была шесть лет назад. А потом мы вышли в финал Кубка». Первое интервью Шварца после возвращения
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ФК Зенит
Сандро Шварц
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Шварц обратился к болельщикам «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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