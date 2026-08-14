Шварц — о матче с «Зенитом»: «Не собираемся выходить в Питере в роли какого-то андердога»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от гостевого матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом».
— Впереди матч с «Зенитом». Наконец-то вам не придется играть первым номером, взламывать плотную оборону?
— Да, конечно, характер игры наверняка будет другим. Это большой матч против очень сильной команды и очень хорошего тренера. Думаю, не скажу ничего нового: чтобы добиться результата против таких соперников, необходимо показать свой максимум. Именно таким будет наше требование к самим себе — сыграть на своем топ-уровне.
— «Родина» в прошлом туре сенсационно обыграла «Зенит». Не расстроились, что теперь петербуржцы будут особенно злыми?
— Нет-нет. Конечно, результат оказался неожиданным. Перед туром такого никто не ждал. Но для нас результат предыдущего матча соперника ничего не меняет. Мы всегда готовимся к его максимально сильной версии. Поэтому будем исходить из того, что «Зенит» покажет свою лучшую игру. И, соответственно, нам самим тоже потребуется очень многое.
— В чем шанс «Динамо» в этом матче?
— Прежде всего нужно очень дисциплинированно и активно защищаться. Но одновременно, когда мяч будет у нас, необходимо сохранять уверенность в своих силах, искать возможности и использовать пространство, которое наверняка появится. И, конечно, потребуется эффективность. Только за счет обороны выиграть такой матч не получится. Хорошая защита — фундамент. Но помимо нее нужно эффективно распоряжаться мячом и использовать свои голевые моменты. Понятно, что будем играть на победу. Мы не собираемся выходить на поле в роли какого-то андердога, хотим действовать уверенно.
«Зенит» примет «Динамо» 16 августа. Игра начнется в 14.30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0