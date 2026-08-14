Шварц — о матче с «Зенитом»: «Не собираемся выходить в Питере в роли какого-то андердога»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от гостевого матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом».

— Впереди матч с «Зенитом». Наконец-то вам не придется играть первым номером, взламывать плотную оборону?

— Да, конечно, характер игры наверняка будет другим. Это большой матч против очень сильной команды и очень хорошего тренера. Думаю, не скажу ничего нового: чтобы добиться результата против таких соперников, необходимо показать свой максимум. Именно таким будет наше требование к самим себе — сыграть на своем топ-уровне.

— «Родина» в прошлом туре сенсационно обыграла «Зенит». Не расстроились, что теперь петербуржцы будут особенно злыми?

— Нет-нет. Конечно, результат оказался неожиданным. Перед туром такого никто не ждал. Но для нас результат предыдущего матча соперника ничего не меняет. Мы всегда готовимся к его максимально сильной версии. Поэтому будем исходить из того, что «Зенит» покажет свою лучшую игру. И, соответственно, нам самим тоже потребуется очень многое.

— В чем шанс «Динамо» в этом матче?

— Прежде всего нужно очень дисциплинированно и активно защищаться. Но одновременно, когда мяч будет у нас, необходимо сохранять уверенность в своих силах, искать возможности и использовать пространство, которое наверняка появится. И, конечно, потребуется эффективность. Только за счет обороны выиграть такой матч не получится. Хорошая защита — фундамент. Но помимо нее нужно эффективно распоряжаться мячом и использовать свои голевые моменты. Понятно, что будем играть на победу. Мы не собираемся выходить на поле в роли какого-то андердога, хотим действовать уверенно.

«Зенит» примет «Динамо» 16 августа. Игра начнется в 14.30 по московскому времени.