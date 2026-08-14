Шварц рассказал, подходит ли состав «Динамо» для интенсивного футбола
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» выразил уверенность, что нынешний состав команды способен играть интенсивно.
— Есть мнение, что нынешний состав не слишком соответствует вашему стилю. В команде много латиноамериканцев — Бителло, Артур, Рубенс, которые ориентированы скорее на комбинационный футбол, чем на интенсивность. В центре не самые быстрые игроки: Миранчук, Фомин, Чавес, Глебов. Не согласны с таким мнением?
— Не согласен. Таков упрощенный взгляд со стороны: игрока относят в определенную категорию и решают, что он не сможет играть иначе, действовать интенсивно. Шесть лет назад в нашей команде тоже были футболисты, в которых люди сомневались: способны ли они выдержать такую интенсивность? В итоге они смогли играть именно так.
Одному футболисту проще адаптироваться к нашей манере, другому требуется чуть больше времени. Но я убежден: это никак не связано с тем, латиноамериканец ты или русский. Когда мяч у нас, мы хотим комбинировать, быстро взаимодействовать и продвигаться вперед. Когда мяча у нас нет, хотим всей командой резко вступать в отбор. Я убежден, что этот состав способен играть интенсивно. Абсолютно убежден. При этом мы понимаем, что трансферное окно еще идет и в составе наверняка произойдут те или иные изменения.
«Динамо» (4 очка после 3 матчей) занимает 9-е место в таблице РПЛ. У команды 1 победа, 1 ничья и 1 поражение.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0