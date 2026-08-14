Шварц рассказал, подходит ли состав «Динамо» для интенсивного футбола

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» выразил уверенность, что нынешний состав команды способен играть интенсивно.

— Есть мнение, что нынешний состав не слишком соответствует вашему стилю. В команде много латиноамериканцев — Бителло, Артур, Рубенс, которые ориентированы скорее на комбинационный футбол, чем на интенсивность. В центре не самые быстрые игроки: Миранчук, Фомин, Чавес, Глебов. Не согласны с таким мнением?

— Не согласен. Таков упрощенный взгляд со стороны: игрока относят в определенную категорию и решают, что он не сможет играть иначе, действовать интенсивно. Шесть лет назад в нашей команде тоже были футболисты, в которых люди сомневались: способны ли они выдержать такую интенсивность? В итоге они смогли играть именно так.

Одному футболисту проще адаптироваться к нашей манере, другому требуется чуть больше времени. Но я убежден: это никак не связано с тем, латиноамериканец ты или русский. Когда мяч у нас, мы хотим комбинировать, быстро взаимодействовать и продвигаться вперед. Когда мяча у нас нет, хотим всей командой резко вступать в отбор. Я убежден, что этот состав способен играть интенсивно. Абсолютно убежден. При этом мы понимаем, что трансферное окно еще идет и в составе наверняка произойдут те или иные изменения.

«Динамо» (4 очка после 3 матчей) занимает 9-е место в таблице РПЛ. У команды 1 победа, 1 ничья и 1 поражение.