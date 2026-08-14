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14 августа, 10:10

Шварц рассказал, подходит ли состав «Динамо» для интенсивного футбола

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» выразил уверенность, что нынешний состав команды способен играть интенсивно.

— Есть мнение, что нынешний состав не слишком соответствует вашему стилю. В команде много латиноамериканцев — Бителло, Артур, Рубенс, которые ориентированы скорее на комбинационный футбол, чем на интенсивность. В центре не самые быстрые игроки: Миранчук, Фомин, Чавес, Глебов. Не согласны с таким мнением?

— Не согласен. Таков упрощенный взгляд со стороны: игрока относят в определенную категорию и решают, что он не сможет играть иначе, действовать интенсивно. Шесть лет назад в нашей команде тоже были футболисты, в которых люди сомневались: способны ли они выдержать такую интенсивность? В итоге они смогли играть именно так.

Одному футболисту проще адаптироваться к нашей манере, другому требуется чуть больше времени. Но я убежден: это никак не связано с тем, латиноамериканец ты или русский. Когда мяч у нас, мы хотим комбинировать, быстро взаимодействовать и продвигаться вперед. Когда мяча у нас нет, хотим всей командой резко вступать в отбор. Я убежден, что этот состав способен играть интенсивно. Абсолютно убежден. При этом мы понимаем, что трансферное окно еще идет и в составе наверняка произойдут те или иные изменения.

«Динамо» (4 очка после 3 матчей) занимает 9-е место в таблице РПЛ. У команды 1 победа, 1 ничья и 1 поражение.

Сандро Шварц.«Такая же критика была шесть лет назад. А потом мы вышли в финал Кубка». Первое интервью Шварца после возвращения

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ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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