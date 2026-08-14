Шварц обратился к болельщикам «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» поблагодарил болельщиков за то, как его приняли.

— Что вы хотели бы сказать и пожелать болельщикам «Динамо»?

— Прежде всего хочу сказать, что невероятно горд и счастлив снова быть тренером этого клуба, работать в том числе ради наших болельщиков. Для всего нашего тренерского штаба это действительно особенная история. Мы чувствуем поддержку людей и сделаем все возможное, чтобы отплатить им за нее. Вложим в работу всю энергию, всю интенсивность, чтобы вместе добиться успеха. За то, как люди снова нас приняли, как встретили и поприветствовали, я хочу сказать им огромное спасибо. Но для нас это одновременно и обязательство — дать этим людям что-то взамен. И могу пообещать: мы действительно сделаем для этого все возможное. У меня есть огромная, фундаментальная вера в нашу работу, в наш клуб и нашу команду. Уверен, со временем это будет видно на поле и в конечном счете все будут счастливы.

47-летний немец Шварц работает в «Динамо» с 1 июля 2026 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. Ранее он уже тренировал эту московскую команду — в 2020-2022 годах.