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Сегодня, 14:31

Источник: Дзюба и Пиняев подрались после матча со «Спартаком»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Сергей Пиняев и Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев и нападающий железнодорожников Артем Дзюба подрались после матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1), сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По данным источника, во время игры Дзюба раскритиковал Пиняева за несколько неудачных действий подряд, на что Пиняев ответил форварду, что тот ходит по полю пешком.

После завершения матча Дзюба и Пиняев поругались в раздевалке, конфликт дошел до потасовки. При этом отмечается, что недопонимание было исчерпано в тот же день, а неделю спустя оба футболиста вышли в стартовом составе на игру 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

«Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками в 15 матчах.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
Артем Дзюба
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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