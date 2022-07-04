Селюк — о прощальном матче Ротенберга: «Эта игра подведет итог его выступления в «Локомотиве»
Агент Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк прокомментировал новость о том, что игрок сыграет прощальный матч за «Локомотив» 10 июля.
«Сыграет ли Борис и за «Динамо»? Готовится сюрприз, поэтому я даже не хочу вмешиваться. Дождемся 10-го числа, чтобы все сложилось. Эта игра подведет определенный итог его выступления в «Локомотиве». За это клуб можно только похвалить. Будем надеяться, что с Бори начнется в «Локо» та ситуация, когда российские клубы будут красиво прощаться с футболистами, которые покидают команду или у кого заканчивается карьера. Насчет будущего будем говорить после 10 июля. Боря три года боролся с тяжелейшей травмой, которую он все-таки победил. Уже за то, что «Локомотив» организовал этот прощальный матч, их можно похвалить, хотя я давно этого не делал. Правильно, что этот матч против «Динамо», где Боря также провел часть своей карьеры», — сказал Селюк «СЭ».
«Локомотив» сыграет товарищеский матч против «Динамо» 10 июля. Встреча состоится на «РЖД Арене» в Москве.
В составе «Локомотива» Ротенберг становился чемпионом России сезона-2017/18 и обладателем Кубка в сезоне-2018/19.
|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
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|0
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|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
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|0-0
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9
|Ростов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -