Агент Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк прокомментировал новость о том, что игрок сыграет прощальный матч за «Локомотив» 10 июля.

«Сыграет ли Борис и за «Динамо»? Готовится сюрприз, поэтому я даже не хочу вмешиваться. Дождемся 10-го числа, чтобы все сложилось. Эта игра подведет определенный итог его выступления в «Локомотиве». За это клуб можно только похвалить. Будем надеяться, что с Бори начнется в «Локо» та ситуация, когда российские клубы будут красиво прощаться с футболистами, которые покидают команду или у кого заканчивается карьера. Насчет будущего будем говорить после 10 июля. Боря три года боролся с тяжелейшей травмой, которую он все-таки победил. Уже за то, что «Локомотив» организовал этот прощальный матч, их можно похвалить, хотя я давно этого не делал. Правильно, что этот матч против «Динамо», где Боря также провел часть своей карьеры», — сказал Селюк «СЭ».

«Локомотив» сыграет товарищеский матч против «Динамо» 10 июля. Встреча состоится на «РЖД Арене» в Москве.

В составе «Локомотива» Ротенберг становился чемпионом России сезона-2017/18 и обладателем Кубка в сезоне-2018/19.