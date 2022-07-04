Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:50

Селюк — о прощальном матче Ротенберга: «Эта игра подведет итог его выступления в «Локомотиве»

Селюк похвалил «Локомотив» за прощальный матч Бориса Ротенберга
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк прокомментировал новость о том, что игрок сыграет прощальный матч за «Локомотив» 10 июля.

«Сыграет ли Борис и за «Динамо»? Готовится сюрприз, поэтому я даже не хочу вмешиваться. Дождемся 10-го числа, чтобы все сложилось. Эта игра подведет определенный итог его выступления в «Локомотиве». За это клуб можно только похвалить. Будем надеяться, что с Бори начнется в «Локо» та ситуация, когда российские клубы будут красиво прощаться с футболистами, которые покидают команду или у кого заканчивается карьера. Насчет будущего будем говорить после 10 июля. Боря три года боролся с тяжелейшей травмой, которую он все-таки победил. Уже за то, что «Локомотив» организовал этот прощальный матч, их можно похвалить, хотя я давно этого не делал. Правильно, что этот матч против «Динамо», где Боря также провел часть своей карьеры», — сказал Селюк «СЭ».

«Локомотив» сыграет товарищеский матч против «Динамо» 10 июля. Встреча состоится на «РЖД Арене» в Москве.

В составе «Локомотива» Ротенберг становился чемпионом России сезона-2017/18 и обладателем Кубка в сезоне-2018/19.

ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
7
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
В «фигурке» все переженились! Свадебный бум в главном российском виде спорта
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Ростов» снова арендовал Сильянова у «Локомотива»
ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче. Кучаев забил в свои ворота
Агент заявил, что Николсон прибыл в расположение Спартака
Источник: Защитник «Локомотива» Сильянов перейдет в «Ростов»
В «Ахмате» заявили о поддержке Александра Алаева на посту президента РПЛ
«Локомотив» сыграет с «Динамо» 10 июля. Это будет прощальный матч Ротенберга
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент заявил, что Николсон прибыл в расположение Спартака

ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче. Кучаев забил в свои ворота
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости