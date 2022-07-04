Агент заявил, что Николсон прибыл в расположение Спартака

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что игрок прибыл в расположение команды.

«Конечно, Шамар прибыл в расположение «Спартака». С сегодняшнего дня он тренируется с командой», — сказал Портега «СЭ».

25-летний Николсон играет за красно-белых с января 2022 года. В прошлом сезоне он провел 15 матчей за «Спартак», забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.