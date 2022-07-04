«Локомотив» сыграет с «Динамо» 10 июля. Это будет прощальный матч Ротенберга

«Локомотив» и «Динамо» встретятся в товарищеском матче 10 июля

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«Локомотив» сыграет товарищеский матч против «Динамо» 10 июля. Встреча состоится на «РЖД Арене» в Москве.

Матч станет прощальным для защитника Бориса Ротенберга. Как сообщила пресс-служба железнодорожников, после игры 36-летний футболист завершит карьеру.

В составе «Локомотива» Ротенберг становился чемпионом России сезона-2017/18 и обладателем Кубка в сезоне-2018/19.