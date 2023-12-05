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Сегодня, 14:25

Агент Баринова о зарубежных клубах: «На уровне агентов общение происходит всегда»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопрос «СЭ» об интересе со стороны зарубежных клубов к игроку.

«Дима — капитан команды, у него долгий контракт. Есть цели, например, обыграть «Зенит» дважды в сезоне. Это дорогого стоит. «Локомотив» ставит высокие цели, пока ни о чем не думаем. А дальше — будем смотреть. У Баринова контракт, он его выполняет. Контакты с зарубежными клубами? Если «Локомотив» будет общаться с другими командами — пожалуйста. На нашем уровне агентов и функционеров общение происходит всегда», — сказал Банатин «СЭ».

Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. За команду он сыграл 202 матча, забил 9 мячей и отдал 13 голевых передач.

В мае полузащитник продлил контракт с железнодорожниками до конца сезона-2025/26.

Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
5
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

 5
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Зенит

 5
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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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