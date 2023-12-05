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Защитник «Динамо» Паршивлюк: «Взяли «Рубин» его же оружием и добыли очень важную победу»

Виктория Кравченко
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Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал победу команды в 17-м туре РПЛ с «Рубином». Футболист также признался, что поле было в хорошем состоянии.

«Мы бы с удовольствием решили все раньше и довели матч до логического завершения, но мяч не шел в ворота. Нам тоже где-то повезло, потому что соперник не использовал свои моменты. В итоге взяли «Рубин» его же оружием — победили со счетом 1:0. В таких играх в конце года главное — набирать очки, а игра может уйти на второй план. Хорошо, что выиграли, это очень важная победа для нас», — цитирует Паршивлюка пресс-службы «Динамо».

Ранее в «Рубине» объяснили, почему вышли на матч с бело-голубыми в несогласованной форме.

После 17 туров «Динамо» находится на третьей строчке в таблице РПЛ, набрав 31 очко.

Источник: https://fcdm.ru/news/sergei-parsivliuk-vziali-rubin-ego-ze-oruziem-i-dobyli-ocen-vaznuiu-pobedu/
Сергей Паршивлюк
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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