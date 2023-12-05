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Сегодня, 14:32

Бывший врач ЦСКА Резепов назвал температуру воздуха, при которой опасно играть в футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший врач московских «Локомотива» и ЦСКА Александр Резепов назвал температуру воздуха, при которой нельзя играть в футбол.

«Во-первых, сам футбол предполагает игру без снега. Во-вторых, есть опасность обморожения, опасность заболеть, риск повышения температуры, обострение хронических инфекций и травм. При низких температурах приходится интенсивнее дышать, двигаться. Кожа не защищена, нет полноценной и правильной одежды. Да, есть термобелье, но оно фактически не спасает. Риск инфекционно-воспалительных заболеваний после этого выше. Также есть высокий риск травматизма. Надо смотреть на поле, температуру, снег, который придаст дополнительное скольжение и некачественное сцепление с полем. При какой температуре уже нельзя играть? Температура температуре рознь. Может быть -15, солнечно и не ветрено, но когда -15 с сильным ветром и снегом, то это другая ситуация. Есть такое понятие как ощущение. Считаю, что до -10 — это еще куда ни шло, но если ниже, то риск травматизма и заболеваний сильно повышается», — приводит слова Резепова Legalbet.

По прогнозам метеослужбы температура воздуха в столичном регионе в ближайшие выходные опустится до -22 градусов.

На 8 декабря в Москве запланирован матч 18-го тура РПЛ «Локомотив» — «Урал». Начало игры — 19:00 МСК.

9 декабря должен пройти матч 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов». Начало встречи — 14:00 МСК.

Источник: https://legalbet.ru/news/bivshij-vrach-tcska-rezepov-nazval-temperaturu-vozduha/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

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Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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