Бывший врач ЦСКА Резепов назвал температуру воздуха, при которой опасно играть в футбол

Бывший врач московских «Локомотива» и ЦСКА Александр Резепов назвал температуру воздуха, при которой нельзя играть в футбол.

«Во-первых, сам футбол предполагает игру без снега. Во-вторых, есть опасность обморожения, опасность заболеть, риск повышения температуры, обострение хронических инфекций и травм. При низких температурах приходится интенсивнее дышать, двигаться. Кожа не защищена, нет полноценной и правильной одежды. Да, есть термобелье, но оно фактически не спасает. Риск инфекционно-воспалительных заболеваний после этого выше. Также есть высокий риск травматизма. Надо смотреть на поле, температуру, снег, который придаст дополнительное скольжение и некачественное сцепление с полем. При какой температуре уже нельзя играть? Температура температуре рознь. Может быть -15, солнечно и не ветрено, но когда -15 с сильным ветром и снегом, то это другая ситуация. Есть такое понятие как ощущение. Считаю, что до -10 — это еще куда ни шло, но если ниже, то риск травматизма и заболеваний сильно повышается», — приводит слова Резепова Legalbet.

По прогнозам метеослужбы температура воздуха в столичном регионе в ближайшие выходные опустится до -22 градусов.

На 8 декабря в Москве запланирован матч 18-го тура РПЛ «Локомотив» — «Урал». Начало игры — 19:00 МСК.

9 декабря должен пройти матч 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов». Начало встречи — 14:00 МСК.