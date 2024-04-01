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Бушманов: «Состав у «Спартака» качественный, но его потенциал не раскрыт на 100 процентов»

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Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о текущем составе московского клуба.

В последних трех турах РПЛ красно-белые не смогли отличиться забитыми мячами, сыграв вничью с «Уралом» (0:0) и «Зенитом» (0:0), а также уступив «Факелу» (0:2).

«В «Спартаке» достаточно неплохой состав. Понятно, что потеря Промеса сильно сказалась на команде. Квинси делал разницу, он мог создать момент из ничего. Состав у «Спартака» качественный, но его потенциал не раскрыт на 100 процентов. Лично я не вижу футболистов в «Спартаке», которые выпадают и не знают, что им делать на поле», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче.

3 апреля команда Гильермо Абаскаля сыграет против «Зенита» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча состоится в Москве на «Лукойл-Арене». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Бушманов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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П
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Маркус Вендел

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 6
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