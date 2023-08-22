Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос «СЭ» о восстановлении игрока после травмы.

«Чувствует себя лучше. Но принято решение не форсировать. Надо восстановиться как следует, чтобы не было рецидивов. Какие-то упражнения он делает вместе с командой, потом занимается с реабилитологом. Скоро вернется, но лучше залечить до конца. Желание у Димы огромное, но торопиться не стоит. Все зависит от самочувствия, никто никаких сроков не дает», — сказал Талаев «СЭ».

Чистяков получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Из-за этого 29-летний россиянин пропустил четыре последних матча «Зенита».

После победы над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ «Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала».