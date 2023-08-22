Главный тренер сенсационной сборной Казахстана россиянин Магомед Адиев в интервью обозревателю «СЭ» оценил прогресс защитника «Зенита» Нуралы Алипа.

— По Зайнутдинову вы разговариваете с Безугловым. А по Нуралы Алипу с кем?

— Пару раз разговаривали с Семаком. Учитывая, что Нурик не всегда попадает в состав, я его попросил, если есть возможность, отпустить его. Мы с Семаком как тренером знакомы еще со времен моей работы в «Анжи». Вообще, очень высоко ценю его человеческие качества. Мы сенсационно обыграли «Зенит» — 2:1, проигрывая по ходу матча. Понятно, что это была случайность, как говорили многие. Но Богданыч на следующий день нашел мой номер телефона, позвонил и сказал: «Магомед, не слушай никого! Ты большой молодец! Раз ты выиграл, значит, сделал это заслуженно». Не каждый тренер это признает.

— Вас беспокоит, что у Алипа мало игровой практики? И как относитесь к тому, что в итоге он в «Зените» остался?

— Я привык уважать решения своих футболистов. Нурику сказал, что это должно быть его решение. Конечно, мне хотелось бы, чтобы он выходил чаще, чтобы был в игровом тонусе, приезжая в сборную. В игре с Данией он минут за десять до конца уже встать не мог — обе ноги сводило. Хотя концовку прошлого чемпионата Алип отыграл очень достойно. Видно, что у него есть определенный прогресс. Связываю это с тем, что в «Зените» тренировочный процесс на высоком уровне, приезжают сильные легионеры, и он все равно растет. Видно, что сейчас он существенно окреп. Плюс обладает хорошими скоростными качествами, начал увереннее играть в пас.