Адвокат Ромашов: "Кокорин и Мамаев после выхода из колонии продолжает футбольную карьеру"

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов после заседания Мосгорсуда по апелляции на решение Пресненского суда рассказал, планируют ли Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжать футбольную карьеру.
В четверг, 13 июня, Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда города Москвы Александр и Кириллу Кокориным, а также Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому и назначил новый приговор. При этом сроки их наказания были сохранены.
– В каком состоянии ребята, – вопрос Татьяне Стукаловой?
– Они ничего другого не ждали. Все прекрасно понимали и нормально восприняли.
– Планируют ли продолжать футбольную карьеру, – вопрос Андрею Ромашову?
– Где? На зоне?
– Нет, после освобождения?
– Планируют. (Арман Мкртчян)
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