Адвокат Ромашов: "Кокорин и Мамаев после выхода из колонии продолжат футбольную карьеру"

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов после заседания Мосгорсуда по апелляции на решение Пресненского суда рассказал, планируют ли Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжать футбольную карьеру.

В четверг, 13 июня, Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда города Москвы Александр и Кириллу Кокориным, а также Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому и назначил новый приговор. При этом сроки их наказания были сохранены.

– В каком состоянии ребята, – вопрос Татьяне Стукаловой?

– Они ничего другого не ждали. Все прекрасно понимали и нормально восприняли.

– Планируют ли продолжать футбольную карьеру, – вопрос Андрею Ромашову?

– Где? На зоне?

– Нет, после освобождения?

– Планируют. (Арман Мкртчян)

Кокорин и Мамаев отправляются в колонию. Live!