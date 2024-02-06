Адвокат Бушманов назвал маловероятной экстрадицию Промеса

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение апелляционного суда Нидерландов по делу о нападении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса на двоюродного брата.

6 февраля стало известно, что Промес должен возместить ущерб двоюродному брату, получившему ножевое ранение.

«Исходя из данных, имеющихся в общем доступе, действительно по делу Промеса прошла апелляционная стадия процесса. Законодательство Нидерландов, к слову, предусматривает и кассационное производство. Таким образом, на данный момент сделать однозначный вывод о том, что дело Промеса завершено, будет неправильно. Необходимо следить за дальнейшим развитием событий.

Что касается обязательств Промеса по выплате причиненного брату ущерба, также необходимо понимать, исчерпаны ли Промесом все возможные механизмы и этапы защиты. В случае вступления решения суда в законную силу Промес будет обязан исполнить такое решение. Неисполнение же повлечет за собой иные дополнительные негативные последствия для Квинси. Экстрадиционные процедуры в отношении Промеса по данному делу маловероятны», — сказал Бушманов «СЭ».

19 июня 2023 года стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Промес напал с ножом на брата и нанес ему несколько ран во время домашней вечеринки. Футболист не посещал Нидерланды после приговора, поэтому он не взят под стражу.