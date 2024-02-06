Суд еще не определил дату рассмотрения апелляции Промеса на приговор к 18 месяцам тюрьмы

Апелляционный суд Амстердама еще не определил дату рассмотрения апелляции нападающего «Спартак» Квинси Промеса на решение о тюремном заключении по делу о нанесении ножевых ранений двоюродному брату. Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, дело о тюремном заключении еще находится на рассмотрении.

Ранее, во вторник, была отклонена другая апелляция футболиста — суд обязал 32-летнего нидерландца выплатить компенсацию двоюродному брату по делу о причинении ножевых ранений. Размер компенсации будет определен отдельно.

В 2020 году Промес на семейной вечеринке нанес брату удар ножом. 19 июня 2023-го суд Амстердама приговорил футболиста к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Кроме того, 14 февраля суд должен вынести решение по делу Промеса о контрабанде наркотиков: в 2020-м таможня перехватила партию кокаина весом более 712 кг.

24 января прокуратура Амстердама потребовала приговорить Промеса к девяти годам лишения свободы. По данным прокуратуры, футболист и его дальний родственник, который находится под арестом с апреля 2023 года, сыграли «решающую и координирующую роль» в контрабанде.