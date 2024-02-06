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Суд еще не определил дату рассмотрения апелляции Промеса на приговор к 18 месяцам тюрьмы

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Апелляционный суд Амстердама еще не определил дату рассмотрения апелляции нападающего «Спартак» Квинси Промеса на решение о тюремном заключении по делу о нанесении ножевых ранений двоюродному брату. Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, дело о тюремном заключении еще находится на рассмотрении.

Ранее, во вторник, была отклонена другая апелляция футболиста — суд обязал 32-летнего нидерландца выплатить компенсацию двоюродному брату по делу о причинении ножевых ранений. Размер компенсации будет определен отдельно.

В 2020 году Промес на семейной вечеринке нанес брату удар ножом. 19 июня 2023-го суд Амстердама приговорил футболиста к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Кроме того, 14 февраля суд должен вынести решение по делу Промеса о контрабанде наркотиков: в 2020-м таможня перехватила партию кокаина весом более 712 кг.

24 января прокуратура Амстердама потребовала приговорить Промеса к девяти годам лишения свободы. По данным прокуратуры, футболист и его дальний родственник, который находится под арестом с апреля 2023 года, сыграли «решающую и координирующую роль» в контрабанде.

Источник: ТАСС
Квинси Промес
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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