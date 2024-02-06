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Сегодня, 13:25

Промес по решению суда должен выплатить компенсацию двоюродному брату, получившему ножевое ранение

Сергей Разин
корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Апелляционный суд в Амстердаме постановил, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес должен выплатить компенсацию своему двоюродному брату, сообщает Sportnieuws.nl.

Как сообщает источник, размер компенсации пока неизвестен, сумма будет определена позже. Сам двоюродный брат футболиста заявлял, что хочет получить «много сотен тысяч долларов».

Квинси Промес. Промеса хотят посадить на 9 лет. Прокуратура обвинила его в контрабанде наркотиков

19 июня 2023 года стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Промес напал с ножом на брата и нанес ему несколько ран во время домашней вечеринки. Футболист не посещал Нидерланды после приговора, поэтому он не взят под стражу.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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