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Сегодня, 16:51

Заварзин считает, что агент Джикии искусственно подогревает ситуацию в «Спартаке»

Руслан Минаев
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Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о будущем защитника красно-белых Георгия Джикии.

Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что продление контракта его клиента со «Спартаком» будет невозможно, в случае если Гильермо Абаскаль останется тренером команды.

«Агент ждет очередную порцию своего заработка. Чем больше трансферов, тем он больше зарабатывает. Шпинев больше думает о себе, а не о Джикии. Георгий тоже сам должен все понимать, ему же не 18 лет. Думаю, это искусственный подогрев ситуации», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Действующий контракт 30-летнего защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В этом сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Юрий Заварзин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

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Спартак

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Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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