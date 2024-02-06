Заварзин считает, что агент Джикии искусственно подогревает ситуацию в «Спартаке»

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о будущем защитника красно-белых Георгия Джикии.

Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что продление контракта его клиента со «Спартаком» будет невозможно, в случае если Гильермо Абаскаль останется тренером команды.

«Агент ждет очередную порцию своего заработка. Чем больше трансферов, тем он больше зарабатывает. Шпинев больше думает о себе, а не о Джикии. Георгий тоже сам должен все понимать, ему же не 18 лет. Думаю, это искусственный подогрев ситуации», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Действующий контракт 30-летнего защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В этом сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах.