30 апреля состоится видеоконференция РПЛ. Премьер-лига готовит свои предложения РФС

В четверг, 30 апреля, состоится очередная видеоконференция руководителей клубов РПЛ. Премьер-лига хочет выработать свои предложения для исполкома РФС, который пройдет в конце мая, как на случай остановки сезона, так и его доигровки.

В частности, один из вопросов — обмен между лигами по итогам чемпионата 2020/21 при досрочном завершении текущего первенства. В этом случае в РПЛ примут участие 18 клубов, но возможны различные варианты подведения итогов. Базовый — четыре команды вылетают, на их место добавляются две лучшие из ФНЛ. Однако в премьер-лиге такой расклад считают слишком жестким.

Второй вариант — вылетают три команды, одна добавляется, при этом 15-й клуб РПЛ играет стыковые матчи со вторым из первой лиги. Премьер-лига также может предложить сохранить 18 команд и в дальнейшем. Тогда две последние команды вылетают, а еще две играют стыковые матчи.

Возможно, в четверг также будет обсуждаться вопрос о возможной доигровке текущего чемпионата в отдельных регионах.

Впрочем, в любом случае все решения (в том числе и по поводу обмена лиг) будут приниматься на Исполкоме РФС. (Константин Алексеев)

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