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Моуринью рассказал, когда завершит тренерскую карьеру: «До тех пор я продолжу побеждать»

Руслан Минаев
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Жозе Моуринью.
Фото Reuters

Тренер Жозе Моуринью рассказал, когда планирует завершить карьеру. С января 2024 года португалец находится без работы после отставки из «Ромы».

«Я завершу свою карьеру в промежутке между 2035 и 2040 годами. До тех пор я продолжу побеждать. Моя история уже написана, так что никто не сможет ее стереть», — цитирует 61-летнего Моуринью A Bola.

Карьера португальца в качестве главного тренера началась в 2000-м, когда он возглавил «Бенфику». Позже Моуринью тренировал «Униау Лейрия», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Рому».

Футбол
Жозе Моуринью
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
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