Джокович приехал на церемонию вручения «Золотого мяча»

Сербский теннисист Новак Джокович посетил церемонию вручения «Золотого мяча» — 2023.

«Я большой фанат футбола! Я так рад наконец присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча», — приводит слова Джоковича пресс-служба организаторов мероприятия.

Церемония вручения «Золотого мяча» — 2023 проходит 30 октября в театре «Шатле» в Париже.

«СЭ» ведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.