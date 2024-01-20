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Яшин включен в символическую сборную лучших футболистов мира по версии ChatGPT

Андрей Бобков
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Лев Яшин.
Фото Игорь Уткин, архив «СЭ»

Легендарный советский вратарь Лев Яшин вошел в символическую сборную лучших футболистов мира всех времен по версии чат-бота ChatGPT.

Полностью символическая сборная мира выглядит следущим образом:

Вратарь — Лев Яшин (СССР); защитники — Роберто Карлос (Бразилия), Паоло Мальдини (Италия). Франц Беккенбауэр (Германия), Маркос Кафу (Бразилия); полузащитники — Йохан Круифф (Нидерланды), Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина); нападающие — Пеле (Бразилия), Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина).

Ранее Яшин был признан лучшим голкипером в истории футбола по версии чат-бота ChatGPT.

Яшин умер 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет. Голкипер — олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР в составе «Динамо», трехкратный победитель Кубка СССР. Он единственный вратарь — обладатель «Золотого мяча», получивший эту награду в 1963 году.

Криштиану Роналду
Лев Яшин
Лионель Месси
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Балтика – Сочи
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2.03 00:00
Пари НН – Факел
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