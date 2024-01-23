Глеб, Малуда и Куарежма сыграют за сборную мира на Кубке Легенд в Москве

Стал известен состав сборной мира, которая сразится с героями московских клубов и «Зенита» на Кубке Легенд в Москве. Команду представят как звезды прошлого, так и действующие игроки. Например, бывший партнер Криштиану Роналду по сборной Португалии Рикарду Куарежма, который находится без клуба, но все еще не объявил о завершении карьеры.

Помимо Куарежмы в заявку сборной мира попали чемпионы Англии в составе «Челси» Вильям Галлас и Флоран Малуда, чемпион Европы-2004 Георгиос Карагунис и один из лучших бомбардиров в истории сборной Португалии Нуну Гомеш. Также за команду сыграют победители Лиги чемпионов Педро Мендеш и Дуглас Майкон, Александр Глеб и его товарищ по «Арсеналу» Эмануэль Эбуэ. В атаке выйдет известный по выступлениям за «Рубин» турок Хасан Кабзе, а ворота будет защищать французский вратарь Себастьян Фрей.

16-й по счету Кубок Легенд состоится на арене «Мегаспорт» в Москве 10 и 11 февраля. Кроме сборной мира в турнире примут участие четыре московские команды — ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо», — а также санкт-петербургский «Зенит». В их составах также выступят легенды: например, за железнодорожников сыграют Сергей Овчинников, Руслан Пименов и другие.

10 февраля пройдет групповой этап (всего запланировано шесть матчей), а 11-го числа — встречи за пятое, третье и первое места.