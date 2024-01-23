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Сегодня, 15:35

Глеб, Малуда и Куарежма сыграют за сборную мира на Кубке Легенд в Москве

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Рикарду Куарежма.
Фото Getty Images

Стал известен состав сборной мира, которая сразится с героями московских клубов и «Зенита» на Кубке Легенд в Москве. Команду представят как звезды прошлого, так и действующие игроки. Например, бывший партнер Криштиану Роналду по сборной Португалии Рикарду Куарежма, который находится без клуба, но все еще не объявил о завершении карьеры.

Помимо Куарежмы в заявку сборной мира попали чемпионы Англии в составе «Челси» Вильям Галлас и Флоран Малуда, чемпион Европы-2004 Георгиос Карагунис и один из лучших бомбардиров в истории сборной Португалии Нуну Гомеш. Также за команду сыграют победители Лиги чемпионов Педро Мендеш и Дуглас Майкон, Александр Глеб и его товарищ по «Арсеналу» Эмануэль Эбуэ. В атаке выйдет известный по выступлениям за «Рубин» турок Хасан Кабзе, а ворота будет защищать французский вратарь Себастьян Фрей.

16-й по счету Кубок Легенд состоится на арене «Мегаспорт» в Москве 10 и 11 февраля. Кроме сборной мира в турнире примут участие четыре московские команды — ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо», — а также санкт-петербургский «Зенит». В их составах также выступят легенды: например, за железнодорожников сыграют Сергей Овчинников, Руслан Пименов и другие.

10 февраля пройдет групповой этап (всего запланировано шесть матчей), а 11-го числа — встречи за пятое, третье и первое места.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Спартак

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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