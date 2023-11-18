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Сегодня, 14:59

Лев Яшин стал лучшим вратарем в истории по версии чат-бота ChatGPT

Руслан Минаев
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Лев Яшин.
Фото AFP

Советский вратарь Лев Яшин признан лучшим голкипером в истории футбола по версии чат-бота ChatGPT.

В тройку попали чемпион мира-1982 и чемпион Европы-1968 Дино Дзофф и чемпион мира-1966 Гордон Бэнкс.

Из действующих вратарей в список попал капитан «Баварии» Мануэль Нойер, который занял 7-е место.

Топ-10 лучших вратарей в истории по версии ChatGPT:

1. Лев Яшин (СССР);

2. Дино Дзофф (Италия);

3. Гордон Бэнкс (Англия);

4. Джанлуиджи Буффон (Италия);

5. Оливер Кан (Германия);

6. Петер Шмейхель (Дания);

7. Мануэль Нойер (Германия);

8. Икер Касильяс (Испания);

9. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды);

10. Зепп Майер (Германия).

Ранее Яшин занял 16-е место в рейтинге лучших игроков на чемпионатах мира.

Яшина включили в топ лучших игроков в истории чемпионата мира. И по делу!

Лев Яшин
Футбол
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 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
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 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
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 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
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 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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 - : -
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 - : -
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