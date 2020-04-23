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The Times: УЕФА будет определять обладателей путевок в еврокубки по спортивному принципу

13:17
Штаб-квартира УЕФА в Ньоне (Швейцария). Фото AFP
Штаб-квартира УЕФА в Ньоне (Швейцария). Фото AFP
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УЕФА будет определять участников еврокубков в сезоне-2020/21 по спортивному принципу в случае, если некоторые из чемпионатов не будут доиграны из-за пандемии коронавируса, сообщил журналист The Times Мартин Циглер.

— Исполнительный комитет УЕФА только что решил, что в случае, если лиги не закончат сезон-2019/20, то обладатели путевок в еврокубки будут определяться по спортивному принципу (что означает — по количеству набранных очков до приостановки сезона), — написал у себя в Twitter Циглер.

В данный момент почти все европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что в УЕФА рассчитывают на завершение всех чемпионатов до 31 июля или в начале августа.

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