The Times: УЕФА будет определять обладателей путевок в еврокубки по спортивному принципу

УЕФА будет определять участников еврокубков в сезоне-2020/21 по спортивному принципу в случае, если некоторые из чемпионатов не будут доиграны из-за пандемии коронавируса, сообщил журналист The Times Мартин Циглер.

— Исполнительный комитет УЕФА только что решил, что в случае, если лиги не закончат сезон-2019/20, то обладатели путевок в еврокубки будут определяться по спортивному принципу (что означает — по количеству набранных очков до приостановки сезона), — написал у себя в Twitter Циглер.

Hearing UEFA's executive committee has just decided that if leagues do not finish then qualification for Champions League/Europa League should be on sporting merit (which sounds like points per game) — Martyn Ziegler (@martynziegler) April 23, 2020

В данный момент почти все европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что в УЕФА рассчитывают на завершение всех чемпионатов до 31 июля или в начале августа.