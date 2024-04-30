Дюков: «Мы найдем партнеров и спонсоров для ЮФЛ, для развития молодых игроков»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался относительно финансирования ЮФЛ со стороны спонсоров РФС.

«Мы видим пользу от реализации проекта и хотели бы его сохранить. 209 команд участвуют в турнирах. В прошлом сезоне провели 2480 матчей, это самый крупный турнир в мире, который проводится национальными ассоциациями. Турнир дает мощный стимул и губернаторам, чтобы обращать внимание на развитие футбола, — чтобы получить путевку в ЮФЛ, они приводят в порядок стадионы и обращают внимание на детские школы. Поэтому мы найдем партнеров и спонсоров для ЮФЛ, для развития молодых игроков», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».