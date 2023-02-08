Счетная палата проводит проверку в Российском футбольном союзе

Счетная палата РФ проводит оценку эффективности мероприятий по обеспечению деятельности спортивных сборных команд за счет средств федерального бюджета, сообщает ТАСС.

«В соответствии с планом работы Счетная палата Российской Федерации проводит контрольное мероприятие «Оценка эффективности мероприятий по обеспечению деятельности спортивных сборных команд за счет средств федерального бюджета, а также их участия в спортивных мероприятиях в 2020-2022 годах», — сообщили ТАСС в пресс-службе Счетной палаты.

Также организация проводит проверку в Российском футбольном союзе.

«Мероприятие проводится на нескольких объектах контроля, в том числе в Российском футбольном союзе. До завершения мероприятия и рассмотрения его результатов на коллегии Счетной палаты в июне 2023 года комментарии не могут быть предоставлены», — отметили в Счетной палате.