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Сегодня, 21:05

Кузьмичев заявил, что детско-юношеский футбол в России находится в стагнации

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал, в каком состоянии сейчас находится детско-юношеский футбол в России.

«В России детско-юношеский футбол находится в полнейшей стагнации. С ним и раньше не так все хорошо было. По пальцам можно пересчитать в каких регионах он есть: Москва, Краснодар, Санкт-Петербург. В нынешней ситуации мы отстранены от европейского футбола, хорошие легионеры к нам не едут. Раньше мы должны были внимательнее относиться к приглашению иностранцев и подготовке внутреннего резерва. Ситуация только ухудшается. Будут ли улучшения из-за всех ограничений? Трудно сказать. В большинстве российских клубов руководители думают только о главной команде и не смотрят на фундаментальные вещи, которыми следует заниматься в профессиональном футболе. Не вижу проблесков в развитии детско-юношеского футбола», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

В 2019 году РФС основал юношескую футбольную лигу. В ней принимают участие молодые футболисты, которые представляют академии больших профессиональных клубов России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-v-rossii-detsko-yunosheskij-futbol-nahoditsya-v-polnejshej-stagnatsii/
Владимир Кузьмичев
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 - : -
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