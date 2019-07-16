Сборная России вышла в полуфинал ЧМ для игроков с церебральным параличом, не пропустив ни одного мяча

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира для лиц, страдающих церебральным параличом. Турнир проходит в испанской Севилье, в нем принимают участие 16 команд.

В групповом турнире россияне одержали три сухих победы: 6:0 с Таиландом, 4:0 с Канадой, 6:0 с Голландией. В матче 1/4 финала Россия разгромила Аргентину 5:0.

В полуфинале россиянам предстоит игра с Англией. В другой встрече 1/2 финала Украина встретится с Бразилией. Украинцы также одержали три сухих победы в группе (7:0 с Австралией, 10:0 с Испанией, 2:0 с Аргентиной) и в четвертьфинале (5:0 с Голландией).