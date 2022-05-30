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Сегодня, 13:34

Сборная России поздравила Головина с днем рождения

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Telegram-канал сборной России поздравил с днем рождения полузащитника «Монако» Александра Головина. 30 мая ему исполнилось 26 лет.

«Поздравляем Александра с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, красивых голов и успехов в карьере!» — говорится в сообщении.

В сезоне-2021/22 Головин забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач в 40 матчах за «Монако» во всех турнирах.

Источник: https://t.me/teamrussia/2075
Александр Головин
Футбол
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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Динамо – Сочи
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Краснодар – Ахмат
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21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Краснодар

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