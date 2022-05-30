Сборная России поздравила Головина с днем рождения

Telegram-канал сборной России поздравил с днем рождения полузащитника «Монако» Александра Головина. 30 мая ему исполнилось 26 лет.

«Поздравляем Александра с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, красивых голов и успехов в карьере!» — говорится в сообщении.

В сезоне-2021/22 Головин забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач в 40 матчах за «Монако» во всех турнирах.