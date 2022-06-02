РФС не видит смысла в ускорении процесса апелляций в связи с большим сроком исковой давности

В РФС считают, что на данный момент нет необходимости форсировать процесс рассмотрения апелляций в Спортивном арбитражном суде (CAS) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

«Российский футбольный союз будет рассматривать вопрос о компенсации прямых и косвенных убытков, которые РФС понес вследствие решений, принятых УЕФА и ФИФА. При этом для окончательного подсчета их объема необходимо дождаться в том числе завершения рассмотрения в CAS дел об отстранении российских команд от международных матчей, так как от вердикта суда зависит итоговая сумма. Срок исковой давности по этой категории дел составляет 10 лет, поэтому РФС не видит необходимости форсировать процесс, но ставит своей задачей осуществить максимально корректный расчет и минимизировать все возможные риски», — сообщили ТАСС представители РФС.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян к участию в соревнованиях. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.