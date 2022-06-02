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Сегодня, 13:06

РФС не видит смысла в ускорении процесса апелляций в связи с большим сроком исковой давности

Виктория Кравченко
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В РФС считают, что на данный момент нет необходимости форсировать процесс рассмотрения апелляций в Спортивном арбитражном суде (CAS) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

«Российский футбольный союз будет рассматривать вопрос о компенсации прямых и косвенных убытков, которые РФС понес вследствие решений, принятых УЕФА и ФИФА. При этом для окончательного подсчета их объема необходимо дождаться в том числе завершения рассмотрения в CAS дел об отстранении российских команд от международных матчей, так как от вердикта суда зависит итоговая сумма. Срок исковой давности по этой категории дел составляет 10 лет, поэтому РФС не видит необходимости форсировать процесс, но ставит своей задачей осуществить максимально корректный расчет и минимизировать все возможные риски», — сообщили ТАСС представители РФС.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян к участию в соревнованиях. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига наций A
Испания
Португалия

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
РФС
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Горан Чаушич

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