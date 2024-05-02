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«Спартак» сравнил матчи против «Динамо» с фильмом «День сурка»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Спартак» после победы над «Динамо» (2:0) в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России опубликовал в Telegram-канале юмористический ролик, в котором сравнил матчи против бело-голубых.

«Спокойной ночи, красно-белые! Это был отличный день сурка день победы над «Динамо»!» — подписала ролик пресс-служба клуба.

27-летний Соболев забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи в четырех матчах против «Динамо» в этом сезоне (РПЛ и Кубок России).

«Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник красно-белых определится в четверг, 2 мая: «Ростов» сыграет против «Балтики».

Спартаковец Александр Соболев (№ 7) открыл счет в&nbsp;матче против &laquo;Динамо&raquo; (2:0) на&nbsp;8-й минуте. Гол Соболева и эмоции Слишковича: «Спартак» победил «Динамо»
Александр Соболев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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