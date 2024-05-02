«Спартак» сравнил матчи против «Динамо» с фильмом «День сурка»

«Спартак» после победы над «Динамо» (2:0) в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России опубликовал в Telegram-канале юмористический ролик, в котором сравнил матчи против бело-голубых.

«Спокойной ночи, красно-белые! Это был отличный день сурка день победы над «Динамо»!» — подписала ролик пресс-служба клуба.

27-летний Соболев забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи в четырех матчах против «Динамо» в этом сезоне (РПЛ и Кубок России).

«Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник красно-белых определится в четверг, 2 мая: «Ростов» сыграет против «Балтики».