У Блаттера начались проблемы с дыханием за час до дачи показаний по делу о коррупции

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер не смог дать показания в суде из-за проблем со здоровьем, сообщает Associated Press.

Вчера,8 июня, в Лозанне (Швейцария) начался суд над 86-летним Блаттером, а также над бывшим президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелем Платини.

Генеральная прокуратура Швейцарии обвиняет их в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов. В 2011 году они организовали выплату 2 миллионов швейцарских франков, которая, по мнению прокуратуры, была незаконной.

За час до запланированной дачи показаний у Блаттера начались проблемы с дыханием, и он попросил перенести процедуру на следующий день.

«Мне нехорошо. У меня проблемы, которые приходят и уходят. Я не могу нормально дышать. В данный момент я не чувствую себя способным отвечать на вопросы», — сказал бывший президент ФИФА.

В результате просьбу Блаттера удовлетворили. Ожидается, что судебный процесс продлится 11 дней. Каждый день суд будет заседать только до обеда из-за состояния здоровья функционера.

В случае признания виновными Блаттеру и Платини грозит до пяти лет тюремного заключения.