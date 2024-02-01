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1 февраля, 16:30

Погребняк и Горшков сыграют за «Зенит» на Кубке легенд в Москве

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Команда «Легенды Зенита» назвала состав, которым выступит на Кубке легенд-2024. В заявку вошли 11 игроков, среди которых выделяется два года назад завершивший карьеру нападающий Павел Погребняк — чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе питерского клуба.

Компанию Погребняку составят вратарь Александр Макаров, защитники Константин Лобов и Валерий Цветков, полузащитники Константин Коноплев, Андрей Плетнев, Денис Угаров, Александр Горшков и Игорь Зазулин, а также нападающие Евгений Тарасов и Дмитрий Радченко.

Кубок легенд-2024 состоится в Москве на арене «Мегаспорт», матчи с участием шести команд пройдут 10 и 11 февраля. Помимо «Легенд Зенита» на поле выйдут «Легенды Спартака», «Легенды Локомотива», «Легенды Динамо» и «Легенды ЦСКА», а конкуренцию им составит «Сборная мира».

По итогам жеребьевки команды были разбиты на две группы: в квартет А попали «Легенды ЦСКА», «Легенды Локомотива» и «Легенды Спартака», в квартет B — «Легенды Динамо», «Сборная мира» и «Легенды Зенита».

Расписание матчей выглядит следующим образом:

10 февраля, суббота

12.00 мск, группа А: «Легенды ЦСКА» — «Легенды Локомотива»

13.00, группа B: «Легенды Динамо» — «Сборная мира»

14.30, группа A: «Легенды Локомотива» — «Легенды Спартака»

15.30, группа B: «Сборная мира» — «Легенды Зенита»

16.30, группа А: «Легенды ЦСКА» — «Легенды Спартака»

17.30, группа B: «Легенды Динамо» — «Легенды Зенита».

11 февраля, воскресенье

14.00, матч за пятое место

15.00, матч за третье место

16.00, финал

Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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