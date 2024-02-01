Погребняк и Горшков сыграют за «Зенит» на Кубке легенд в Москве

Команда «Легенды Зенита» назвала состав, которым выступит на Кубке легенд-2024. В заявку вошли 11 игроков, среди которых выделяется два года назад завершивший карьеру нападающий Павел Погребняк — чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе питерского клуба.

Компанию Погребняку составят вратарь Александр Макаров, защитники Константин Лобов и Валерий Цветков, полузащитники Константин Коноплев, Андрей Плетнев, Денис Угаров, Александр Горшков и Игорь Зазулин, а также нападающие Евгений Тарасов и Дмитрий Радченко.

Кубок легенд-2024 состоится в Москве на арене «Мегаспорт», матчи с участием шести команд пройдут 10 и 11 февраля. Помимо «Легенд Зенита» на поле выйдут «Легенды Спартака», «Легенды Локомотива», «Легенды Динамо» и «Легенды ЦСКА», а конкуренцию им составит «Сборная мира».

По итогам жеребьевки команды были разбиты на две группы: в квартет А попали «Легенды ЦСКА», «Легенды Локомотива» и «Легенды Спартака», в квартет B — «Легенды Динамо», «Сборная мира» и «Легенды Зенита».

Расписание матчей выглядит следующим образом:

10 февраля, суббота

12.00 мск, группа А: «Легенды ЦСКА» — «Легенды Локомотива»

13.00, группа B: «Легенды Динамо» — «Сборная мира»

14.30, группа A: «Легенды Локомотива» — «Легенды Спартака»

15.30, группа B: «Сборная мира» — «Легенды Зенита»

16.30, группа А: «Легенды ЦСКА» — «Легенды Спартака»

17.30, группа B: «Легенды Динамо» — «Легенды Зенита».

11 февраля, воскресенье

14.00, матч за пятое место

15.00, матч за третье место

16.00, финал