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Президент УЕФА Чеферин прокомментировал изменение финансового фэйр-плей

Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал изменение финансового фэйр-плей.

«Первые финансовые ограничения УЕФА, введенные в 2010 году, помогли вытащить финансы европейских футбольных клубов с края пропасти, — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА. — Но эволюция футбольной индустрии, наряду с неизбежными финансовыми последствиями пандемии, показала необходимость масштабных реформ и новых правил финансовой устойчивости«.

По словам президента УЕФА, организация работала вместе со всеми заинтересованными сторонами в европейском футболе, чтобы разработать новые меры и помочь клубам справиться с новыми проблемами.

«Новые правила финансового фэйр-плей помогут нам защитить футбол и подготовить его к любым потенциальным будущим потрясениям, одновременно поощряя рациональные инвестиции и создавая более устойчивое будущее», — сказал он.

Вчера, 7 апреля, исполнительный комитет УЕФА утвердил новые правила финансового фэйр-плей. Это стало первой крупной реформой финансового регламента организации с момента его введения в 2010 году.

Источник: https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0274-14d9f32dd3ea-b0b8ca4dca0a-1000--new-financial-sustainability-regulations-approved/
Футбол
Александер Чеферин
УЕФА
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