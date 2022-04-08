Президент УЕФА Чеферин прокомментировал изменение финансового фэйр-плей

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал изменение финансового фэйр-плей.

«Первые финансовые ограничения УЕФА, введенные в 2010 году, помогли вытащить финансы европейских футбольных клубов с края пропасти, — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА. — Но эволюция футбольной индустрии, наряду с неизбежными финансовыми последствиями пандемии, показала необходимость масштабных реформ и новых правил финансовой устойчивости«.

По словам президента УЕФА, организация работала вместе со всеми заинтересованными сторонами в европейском футболе, чтобы разработать новые меры и помочь клубам справиться с новыми проблемами.

«Новые правила финансового фэйр-плей помогут нам защитить футбол и подготовить его к любым потенциальным будущим потрясениям, одновременно поощряя рациональные инвестиции и создавая более устойчивое будущее», — сказал он.

Вчера, 7 апреля, исполнительный комитет УЕФА утвердил новые правила финансового фэйр-плей. Это стало первой крупной реформой финансового регламента организации с момента его введения в 2010 году.