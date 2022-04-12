Дидье Дрогба будет баллотироваться на выборах следующего президента федерации футбола Кот-д'Ивуара

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба будет баллотироваться на выборах следующего президента федерации футбола Кот-д'Ивуара (FIF), сообщает AFP.

По данным источника, бывший 44-летний форвард является одним из шести кандидатов, которые будут участвовать в выборах 23 апреля.

«Зарегистрировано шесть претендентов. Это Ятте Эллеле Жан-Батист, Арно Ака, Лоран Куаку, Идрисс Диалло, Сори Диабате и Дидье Дрогба», — сообщил источник.

В составе Кот-д'Ивуара Дрогба провел более 100 матчей, представляя команду на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов.