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Дидье Дрогба будет баллотироваться на выборах следующего президента федерации футбола Кот-д'Ивуара

Виктория Кравченко
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Дидье Дрогба.
Фото AFP

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба будет баллотироваться на выборах следующего президента федерации футбола Кот-д'Ивуара (FIF), сообщает AFP.

По данным источника, бывший 44-летний форвард является одним из шести кандидатов, которые будут участвовать в выборах 23 апреля.

«Зарегистрировано шесть претендентов. Это Ятте Эллеле Жан-Батист, Арно Ака, Лоран Куаку, Идрисс Диалло, Сори Диабате и Дидье Дрогба», — сообщил источник.

В составе Кот-д'Ивуара Дрогба провел более 100 матчей, представляя команду на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов.

Дидье Дрогба
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