Колосков считает, что изменения в финансовом регламенте УЕФА не повлияют на российские клубы

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новый финансовый регламент, согласно которому УЕФА ограничит зарплатный фонд, бюджет на трансферы и выплаты агентам до 70 процентов от доходов клуба. Этот показатель будет достигнут после трехлетнего постепенного введения изменений.

«Для наших клубов ничего не поменяется. Мы не тратим по 150-200 миллионов на покупку игроков. Если нас это и касалось, то в минимальной степени. Тем более сейчас легионеры к нам не поедут, стоимость наших игроков, наверняка, упадет. Соответственно, новые правила для наших клубов не будут иметь никакого значения», — сказал Колосков «СЭ».

Новые правила вступят в силу в июне 2022 года. Внедрение будет осуществляться в течение трех лет, чтобы клубы успели адаптироваться.