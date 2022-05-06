Колосков назвал полнейшим бредом идею сокращения футбольного матча до 60 минут

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на колонку экс-арбитра Марка Клаттенбурга в Daily Mail о проекте сокращения футбольного матча до 60 минут, который изучают ФИФА и IFAB.

«Полнейший бред. У такой системы нет никаких плюсов. Так не играют в футбол. ФИФА занимается ерундой. Неужели нет других забот, кроме абсолютно немыслимых проектов, которые вредят футболу? Какой-то абсолютно непродуманный шаг», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее сообщалось, что ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривают вариант сокращения времени футбольного матча с 90 до 60 минут. Также прорабатывается возможность введения чистого игрового времени.