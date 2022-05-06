Футбол
Новости
Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов
Главная
Футбол

Сегодня, 13:37

Колосков назвал полнейшим бредом идею сокращения футбольного матча до 60 минут

Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на колонку экс-арбитра Марка Клаттенбурга в Daily Mail о проекте сокращения футбольного матча до 60 минут, который изучают ФИФА и IFAB.

«Полнейший бред. У такой системы нет никаких плюсов. Так не играют в футбол. ФИФА занимается ерундой. Неужели нет других забот, кроме абсолютно немыслимых проектов, которые вредят футболу? Какой-то абсолютно непродуманный шаг», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее сообщалось, что ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривают вариант сокращения времени футбольного матча с 90 до 60 минут. Также прорабатывается возможность введения чистого игрового времени.

Футбол
РФС
Вячеслав Колосков
ФИФА
3
0
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать картофель?
Америка продолжает скупать российских хоккеистов. Топ-5 наших игроков, которые собираются в НХЛ со следующего сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана по футболу
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости